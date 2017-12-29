إجلاء آخر دفعة من ذوي الحالات الصحية الحرجة من الغوطة الشرقية لندن في 29 ديسمبر / بنا / غادرت آخر دفعة من ذوي الحالات الصحية الحرجة منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. بحسب البي بي سي .



وجرى نقل 29 شخصا في حاجة ماسة إلى مساعدة طبية إلى العاصمة دمشق ضمن اتفاق مع الحكومة السورية، حسبما قالت الجمعية الطبية السورية الأمريكية، وهي جمعية إغاثة طبية تساعد المستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.



وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 شخص في حاجة ماسة لمساعدة طبية في الغوطة.



وكانت السلطات السورية قد وافقت على قبول من يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة للعلاج في المستشفيات في مقابل إطلاق سراح موظفتين حكوميتين تحتجزهم جماعة جيش الإسلام.



ويخضع سكان الغوطة الشرقية، الذين يبلغ عددهم 400 ألف شخص، لحصار القوات الحكومية السورية منذ 2013، ويعانون نقصا في الوقود والغذاء.



ووضعت الأمم المتحدة قائمة تضم نحو 500 شخص تقول إنهم في حاجة عاجلة للمعونة الطبية.



ومن بين الذين جرى إجلاؤهم من الغوطة في الأيام الأخيرة الماضية 18 طفلا وست نساء.



وجرى استبدال 11 شخصا من بين الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى مستشفيات دمشق في بادئ الأمر، حيث توفي اثنان من بينهم وخشي تسعة الذهاب دون ضمانات أمنية.





ع ذ



بنا 1347 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2017/12/29 - 59 : 04 PM