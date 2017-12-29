منظمة التعاون الاسلامي تدين الهجوم الارهابي على كنيسة مارمينا بمصر جدة في 29 ديسمبر / بنا / دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة اليوم الجمعة وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه مصر من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية لأمن الوطن وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

وأشاد العثيمين بيقظة رجال الأمن بمصر مشيرا إلى أن الذين خططوا للعملية ودعموها إنما ينفذون مخططا يائسا يعمل على الإخلال بالأمن المصري ، مجددا الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين كافة أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.





ع ذ



بنا 1326 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2017/12/29 - 41 : 04 PM