وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي أستهدف كنيسة مارمينا في محافظة القاهرة المنامة في 29 ديسمبر/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي أستهدف كنيسة مارمينا في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم رجال أمن ، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً ولأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي البشع الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين ويتنافى مع كافة الأديان والأعراف والقيم الإنسانية.

وتشدد وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في معركتها ضد الإرهاب وجهودها الرامية لاجتثاث جذور الإرهاب ومموليه وكل من يقف خلفه ويدعمه، مؤكدة أن الشعب المصري الشقيق قادر بلحمته ووحدته على صد وردع مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي لن تؤثر ابداً على وحدة المجتمع المصري وتماسكه.



وتجدد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والرافض بقوة لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والذي يؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.



ح ب/م.ح.



بنا 1056 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2017/12/29 - 49 : 04 PM