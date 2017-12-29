وزير شئون الكهرباء والماء يبحث آفاق التعاون في الطاقة المتجددة مع دار الانجاز لاستشارات الهندسة والطاقة المنامة في 29 ديسمبر/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور عبدالرحمن عبدالمحسن التويجري رئيس دار الانجاز لاستشارات الهندسة والطاقة وهي جهة استشارية سعودية متخصصة في كل ما يتعلق بالكهرباء والطاقة المتجددة وتحسين كفاءتهما، وبحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالدكتور التويجري، واستمع الى شرح منه عن أنشطة وبرامج دار الانجاز لاستشارات الهندسة والطاقة ورغبتهم في فتح مجالات للتعاون المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة القائمة في مملكة البحرين.



وفي هذا الصدد أشاد الوزير ميرزا بما تقوم به المؤسسة من مشاريع في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تهدف من خلالها الى زيادة ثقافة الاعتماد على الطاقة البديلة والصديقة للبيئة، مبيناً بأن القيادة الرشيدة بمملكة البحرين حفظهم الله يولون بالغ اهتمامهم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة، وقال الوزير إننا نرحب بفتح آفاق التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال ودراسة عروضها والعمل على امكانية التعاون معها بحسب الفرص المتاحة.



ومن جانبه تقدم الدكتور عبدالرحمن التويجري بخالص شكره وتقديره الى الوزير ميرزا والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.





ح ب/م.ح.



بنا 1013 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2017/12/29 - 19 : 01 PM