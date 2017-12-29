أمين عام حلف الناتو يتوقع تعزيز الحوار مع روسيا في عام 2018 بروكسل في 29 ديسمبر/ بنا / صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج أنه من المحتمل أن يعزز الناتو الحوار مع روسيا في عام 2018 .

وقال شتولتنبرج لوكالة الأنباء الألمانية "أتوقع أن يكون هناك المزيد من الاجتماعات بين الجانبين وأيضا المزيد من استخدام الخطوط العسكرية المباشرة للاتصال".



وأضاف "لذلك سنمضي قدما في الحوار السياسي والخطوط العسكرية للاتصال على حد سواء، والتحالف بأكمله يؤيد ذلك".



وكانت العلاقات بين موسكو والناتو قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم أوائل عام 2014 ما أدي إلى تجميد للعلاقات مع الناتو على مدار عامين.









م.ح.



بنا 0717 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2017/12/29 - 30 : 10 AM