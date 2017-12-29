جنرال بريطاني يحذر: الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته بعد بسبب فرار الآلاف منهم الى مواقع أخري لندن في 29 ديسمبر/ بنا / حذر جنرال بريطاني بارز من أن الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته بعد بسبب تمكن آلاف المقاتلين التابعين للتنظيم من الفرار والانتقال الى أماكن أخري.

ونقلت صحيفة "الديلي تليغراف" اليوم عن الجنرال فليكس غيدني الذي يشغل منصب نائب قائد التخطيط الاستراتيجي والدعم في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، قوله ان آلاف المقاتلين التابعين لهذا التنظيم الارهابي تمكنوا من الفرار إلى مواقع نائية لا يمكن استهدافها بالطائرات ولا الصواريخ، وهو ما يعطيهم إمكانية إعادة تجميع أنفسهم والتحرك في ساحات جديدة.



وأشار غيدني الى إن الحكومة السورية لا تقدم الجهد الكافي لمنع تسلل مقاتلي التنظيم عبر المناطق التي تسيطر عليها.



وأكد أن مقاتلي التنظيم يتحركون في بعض المناطق السورية بكل حرية، ودون التعرض لأي مخاطر مما يرجح أنها لا ترغب في إنهاء وجود التنظيم داخل سوريا.



كما أشار الى أن قوات التحالف الأمريكي في سوريا لا تقدم على قصف مقاتلي التنظيم داخل مناطق سيطرة النظام السوري خوفا من وقوع اشتباكات مباشرة مع داعميه الروس.







م.ح.



بنا 0651 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2017/12/29 - 14 : 10 AM