مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 29 ديسمبر / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في مملكة البحرين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم:



/ سمو نائب جلالة الملك يشيد بالعلاقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية



/ بــرئــاسـة نـائب جــلالة الـمـلك.. "التـنـسيـقـية" تـنـاقش مــقــترحـات تــطــويـر حــوكـمــة الـشـركات الـحـكومية



/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس العمليات البحرية الأمريكية



/ مملكة البحرين تدين بشدة الأعمال الإرهابية بمدينة العريش المصرية وسانت بطرسبورغ الروسية



/ صحيفة "الحياة" اللندنية تنوه بموافقة البرلمان البريطاني إدراج 7 تنظيمات ارهابية معادية للبحرين على لائحتها الخاصة بالإرهاب



/ وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب



/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشيد بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والسودان



/ تأييد إسقاط جنسية مدانين بالانضمام لجماعة "تيار الوفاء الإسلامي" الارهابية



/ إمتلاء الطائرة المخصصة لنقل جماهير منتخب البحرين إلى الكويت و4 حافلات اخرى بإنتظارهم



/ طائرة ثانية لجماهير "الأحمر" لمساندة منتخب البحرين الوطني اليوم



/ 80 ألف شاب وشابة شاركوا في فعاليات المراكز الشبابية بالبحرين خلال عام 2017



/ إشـادة بـجـهـود الــبـرلــمان الــعــربي في مــواجـهـة الـتـدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والعربية



/ خادم الحرمين الشريفين يـبـحث مــع وزيـر الـدفـــاع الـكــويـتـي العلاقات بين البلدين



/ وزراء خارجية عرب يجتمعون في الأردن يوم 6 يناير لبحث ملف القدس



/ بوتين يأمر "بتصفية" منفذي الاعتداءات الذين يهددون الشرطة



/ تيلرسون يتعهد بـ "إبقاء الضغوط" علـى كـوريا الشمالية



/ التحالف: لم يتبق سوى أقل من ألف مقاتل لتنظيم داعش في سوريا والعراق







م.ح.



بنا 0622 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2017/12/29 - 24 : 09 AM