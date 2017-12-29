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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2017/12/29 - 24 : 09 AM
المنامة في 29 ديسمبر / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في مملكة البحرين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم:

/ سمو نائب جلالة الملك يشيد بالعلاقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

/ بــرئــاسـة نـائب جــلالة الـمـلك.. "التـنـسيـقـية" تـنـاقش مــقــترحـات تــطــويـر حــوكـمــة الـشـركات الـحـكومية

/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس العمليات البحرية الأمريكية

/ مملكة البحرين تدين بشدة الأعمال الإرهابية بمدينة العريش المصرية وسانت بطرسبورغ الروسية

/ صحيفة "الحياة" اللندنية تنوه بموافقة البرلمان البريطاني إدراج 7 تنظيمات ارهابية معادية للبحرين على لائحتها الخاصة بالإرهاب

/ وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب

/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشيد بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والسودان

/ تأييد إسقاط جنسية مدانين بالانضمام لجماعة "تيار الوفاء الإسلامي" الارهابية

/ إمتلاء الطائرة المخصصة لنقل جماهير منتخب البحرين إلى الكويت و4 حافلات اخرى بإنتظارهم

/ طائرة ثانية لجماهير "الأحمر" لمساندة منتخب البحرين الوطني اليوم

/ 80 ألف شاب وشابة شاركوا في فعاليات المراكز الشبابية بالبحرين خلال عام 2017

/ إشـادة بـجـهـود الــبـرلــمان الــعــربي في مــواجـهـة الـتـدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والعربية

/ خادم الحرمين الشريفين يـبـحث مــع وزيـر الـدفـــاع الـكــويـتـي العلاقات بين البلدين

/ وزراء خارجية عرب يجتمعون في الأردن يوم 6 يناير لبحث ملف القدس

/ بوتين يأمر "بتصفية" منفذي الاعتداءات الذين يهددون الشرطة

/ تيلرسون يتعهد بـ "إبقاء الضغوط" علـى كـوريا الشمالية

/ التحالف: لم يتبق سوى أقل من ألف مقاتل لتنظيم داعش في سوريا والعراق



م.ح.

بنا 0622 جمت 29/12/2017


عدد القراءات : 90         اخر تحديث : 2017/12/29 - 24 : 09 AM
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