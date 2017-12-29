مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2017/12/29 - 24 : 09 AM
المنامة في 29 ديسمبر / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في مملكة البحرين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم:
/ سمو نائب جلالة الملك يشيد بالعلاقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
/ بــرئــاسـة نـائب جــلالة الـمـلك.. "التـنـسيـقـية" تـنـاقش مــقــترحـات تــطــويـر حــوكـمــة الـشـركات الـحـكومية
/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس العمليات البحرية الأمريكية
/ مملكة البحرين تدين بشدة الأعمال الإرهابية بمدينة العريش المصرية وسانت بطرسبورغ الروسية
/ صحيفة "الحياة" اللندنية تنوه بموافقة البرلمان البريطاني إدراج 7 تنظيمات ارهابية معادية للبحرين على لائحتها الخاصة بالإرهاب
/ وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب
/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشيد بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والسودان
/ تأييد إسقاط جنسية مدانين بالانضمام لجماعة "تيار الوفاء الإسلامي" الارهابية
/ إمتلاء الطائرة المخصصة لنقل جماهير منتخب البحرين إلى الكويت و4 حافلات اخرى بإنتظارهم
/ طائرة ثانية لجماهير "الأحمر" لمساندة منتخب البحرين الوطني اليوم
/ 80 ألف شاب وشابة شاركوا في فعاليات المراكز الشبابية بالبحرين خلال عام 2017
/ إشـادة بـجـهـود الــبـرلــمان الــعــربي في مــواجـهـة الـتـدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والعربية
/ خادم الحرمين الشريفين يـبـحث مــع وزيـر الـدفـــاع الـكــويـتـي العلاقات بين البلدين
/ وزراء خارجية عرب يجتمعون في الأردن يوم 6 يناير لبحث ملف القدس
/ بوتين يأمر "بتصفية" منفذي الاعتداءات الذين يهددون الشرطة
/ تيلرسون يتعهد بـ "إبقاء الضغوط" علـى كـوريا الشمالية
/ التحالف: لم يتبق سوى أقل من ألف مقاتل لتنظيم داعش في سوريا والعراق
م.ح.
بنا 0622 جمت 29/12/2017
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اخر تحديث : 2017/12/29 - 24 : 09 AM