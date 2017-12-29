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الطقس في مملكة البحرين اليوم: معتدل بوجه عام خلال النهار
2017/12/29 - 50 : 08 AM
المنامة في 29 ديسمبر/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم بمشيئة الله باردًا نسبيًا ورطبًا مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق ولكنه معتدل بوجه عام خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد وتصل من 8 إلى 13 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية... الصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 95 % ... الصغرى 40 %.



ن.ع/م.ح.

بنا 0545 جمت 29/12/2017


عدد القراءات : 113         اخر تحديث : 2017/12/29 - 50 : 08 AM
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