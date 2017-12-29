وزارة الخارجية تدين الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدينة العريش بجمهورية مصر المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الضباط والمدنيين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.



وتجدد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الداعم وبكل قوة لجمهورية مصر العربية في حربها ضد كل أشكال الإرهاب ومن يدعمه ويموله، وتأييدها التام لجهودها في كل ما تتخذه من اجراءات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب وتمويله والداعي لضرورة توثيق التعاون الدولي وتضافر كافة الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب.



ع.ر/س.ي



بنا 1958 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2017/12/28 - 24 : 11 PM