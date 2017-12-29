اسطورة كرة القدم الإفريقية جورج ويا يفوز بمنصب الرئاسة في ليبيريا مونروفيا في 28 ديسمبر/ بنا / فاز اسطورة كرة القدم الأفريقية النجم العالمي السابق جورج ويا بمنصب الرئاسة في بلده ليبيريا.

وأعلنت الهيئة الانتخابية العليا في ليبيريا اليوم إن جورج ويا قد حسم جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بعد فوزه على منافسه جوزيف بواكاي نائب الرئيسة السابقة، وذلك بنسبة 61.5 % من الأصوات.



واثر هذه النتيجة سيخلف جورج ويا الرئيسة المنتهية ولايته ايلين جونسون سيرليف في منصب الرئاسة في ليبريا اعتبارا من الشهر المقبل.



وجدير بالذكر أن جورج ويا نجم عالمي سابق في كرة القدم وحقق شهرة وصيت واسع في تسعينات القرن الماضي في الدوريات الأوروبية حينما لعب في ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الايطالي، وهو اللاعب الافريقي الوحيد الذى حاز جائزة الكرة الذهبية عام 1995.







م.ح.



بنا 1856 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2017/12/28 - 33 : 10 PM