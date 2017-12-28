وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات الثنائية أبوظبي في 28 ديسمبر / بنا/ استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي اليوم في ابو ظبي سامح شكري وزير الخارجية المصري .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية والمستويين الإقليمي والدولي وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين منذ عقود من الزمن.



وأشاد سموه بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب ..مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.



وأكد وزير الخارجية المصري تميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والتي تحظى بدعم ورعاية قيادة البلدين ..مشيراً إلى الحرص على مواصلة العمل لتطويرها في شتى المجالات.



كما أكد أهمية تضافر كافة الجهود العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.





س.ي



بنا 1542 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2017/12/28 - 40 : 07 PM