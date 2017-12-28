مقتل قيادي في ميليشيا الحوثي و 5 من مساعديه جنوب صنعاء عدن في 28 ديسمبر /بنا/ قُتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وعدد من مساعديه في معارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء جنوب صنعاء .



وقال بيان بثه المركز الإعلامي للمقاومة في المحافظة إن مشرف المليشيا الانقلابية في قيفة رداع المكنى أبو ابتسام الصعداوي لقي مصرعه وخمسة من مساعديه في المعارك الدائرة برأس عقبة القنذع بجبهة نعمان .



ودارت مواجهات عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة والمليشيا من جهة أخرى بمديرية نعمان القريبة من محافظة شبوة التي تم تحريرها نهاية الأسبوع الماضي .

وأفاد البيان بمقتل اثنين من رجال المقاومة الشعبية في تلك المواجهات



س.ي



بنا 1532 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2017/12/28 - 43 : 06 PM