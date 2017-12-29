هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد ورشة تدريبية للمدارس الحاصلة على حكم "غير ملائم" المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب مؤخراً ورشة عمل تدريبية لـ 16 مدرسة حكومية حاصلة على حكم: "غير ملائم" بمشاركة 25 من مديري هذه المدارس، ومسئولي واختصاصي وزارة التربية والتعليم.

وصرحت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، أنَّ أهمية هذه الورشة التدريبية تكمن في تهيئة المدارس المعنية الحاصلة على الحكم: "غير ملائم"؛ للتعرف على آلية زيارة المتابعة ومتطلباتها؛ تمهيدًا لتقييم مدى كفاية التحسينات التي تجريها كل مدرسة من هذه المدارس في استيفاء ما أشار إليه تقرير مراجعتها من توصيات، والذي يتطلب منها إحراز تقدير: "تقدم كافٍ"؛ ليتم إدراجها ضمن دورات المراجعة المعتادة؛ آملين أن يكون لهذا التدريب أثر فاعل في الارتقاء بمستوى فاعلية أدائها، بالتكامل مع لجان وزارة التربية والتعليم للتحسين، خاصةً المدارس التي تعثرت مسيرة تقدمها في أكثر من دورة.



من جانبه، ذكر الدكتور خالد الباكر مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، أنَّ الورشة التدريبية التي قدمتها إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، تأتي بهدف تعريف وتدريب تلك المدارس على إجراءات زيارة المتابعة ومتطلباتها، وطريقة ملء استمارة بيان أثر التحسن، تمهيدًا لبدء زيارات المتابعة الميدانية التي ستقوم بها الهيئة، خلال الفصل الدراسي القادم، حيث تم خلال الورشة الوقوف على المقترحات التطويرية من قبل ممثلي تلك المدارس حول مرئياتهم لتطوير إطار المراجعة للدورة القادمة.



وتهدف الهيئة من خلال عقد سلسلة من الورش للمدارس الحكومية؛ توثيق أواصر التعاون معها؛ لتطوير إمكاناتها، والارتقاء بمستوى أدائها؛ وصولًا بها إلى تطوير أدائها بشكل مستدام، وفق المعايير والشروط والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة، ووفق مبادئ الشفافية والتعاون مع الجهات المشاركة في عملية تطوير التعليم والتدريب في المملكة، وبناء الثقة وتعزيزها فيما بينها.



ع.ر/م.ح.



بنا 1513 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2017/12/28 - 26 : 08 PM