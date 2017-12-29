مملكة البحرين تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية أفغانستان الإسلامية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية.



وإذ تؤكد وزارة الخارجية تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في حربها ضد الإرهاب، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره، ويؤكد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.



ع.ر/م.ح.



بنا 1511 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2017/12/28 - 41 : 06 PM