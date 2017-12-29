اجتماع بين "شرطة المحرق" ولجنة تأمين السلامة المرورية في محيط المدارس المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مديرية شرطة محافظة المحرق والجهات المعنية بتنظيم السير في محيط المدارس، عقد اجتماع تنسيقي بين المديرية ولجنة تأمين السلامة المرورية في محيط المدارس، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .



وناقش المشاركون الاحتياجات المتعلقة بتنظيم حركة السير بمحيط مدرسة عراد الإعدادية للبنات والتي تضمنت عدة نقاط منها وضع علامات إرشادية وخطوط للمشاة وفتح البوابة الخلفية للمدرسة لتخصيصها للحافلات المدرسية.



وأفاد ممثلو وزارتي التربية والتعليم والأشغال بأن تلك الاحتياجات ستكون مرتبطة بنتائج الدراسات المقبلة وبميزانية العام القادم .





ع.ر/س.ي



بنا 1450 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2017/12/28 - 11 : 06 PM