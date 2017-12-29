رئيس الأمن العام يؤكد حرص وزارة الداخلية على توفير التدريب لمنتسبيها المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / شهد سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، حفل تخريج المشاركين في ثلاث ورش عمل تدريبية، إحداها عن الاتجار بالبشر وأخرى حول السيطرة على المنافذ في إطار جهود منع الإرهاب والثالثة حول تدريب المدربين، والتي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والمكتب في 2014.

وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على توجيهاته القيمة ونظرته الثاقبة من خلال تبني استراتيجية متقدمة لتطوير المنظومة الأمنية والعناية والرعاية الدائمة التي يوليها للأجهزة الأمنية ومنسوبيها، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في النهوض بمسيرة العمل الأمني والنقلة النوعية التي يشهدها، منوهاً بأن وزارة الداخلية تعمل على توفير التدريب المناسب لكافة منتسبيها.



وأشاد رئيس الأمن العام بحسن تنظيم هذه الورش التدريبية والتعاون الوثيق مع كافة الجهات المشاركة، مثمناً التعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، داعياً الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الورش التدريبية.



وألقى مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كلمة أكد فيها على أهمية الاستثمار وتدريب العنصر البشري، باعتباره أغلى ما تملكه مملكتنا الحبيبة، فيما أعرب المقدم محمد عبدالرحمن الغتم في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المشاركين عن تقديرهم للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تنظيم هذه الورش التدريبية والتي من شأنها تعزيز مستوى الوعي لدى المتدربين.



ثم وزع رئيس الأمن العام شهادات إتمام الورش التدريبية على المشاركين، معرباً عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الورش، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.



ن.ف/س.ي



بنا 1425 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2017/12/28 - 40 : 05 PM