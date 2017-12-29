الشيخ نواف يطلع على جهود الربط الكهربائي الخليجي في توفير الطاقة الدمام في 28 ديسمبر/ بنا / استقبل سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسعادة الدكتور مطر النيادي عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وسعادة محمد بن جرش الفلاسي عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وسعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المقر الرئيسي للهيئة بالدمام، معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

جاء الاستقبال في إطار زيارة عويضة المرر لمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي، حيث شاهد فيلماً تحدث عن إنجازات الهيئة لعام 2017، كما تضمنت الزيارة جولة لمركز التحكم تم خلالها تقديم عرض مرئي عن طبيعة عمل المركز وقسم تجارة الطاقة إضافة إلى زيارة مركز مراقبة الأصول، اطلع خلالها على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها.



وناقش المرر خلال الزيارة أهمية أمن الطاقة الخليجي وحلول النقل للطاقة المتجددة والنووية، بوصفها طاقة المستقبل حيث تتجه كثير من الدول إلى اعتماد الطاقة المتجددة نظرا لمزاياها المتعددة في الاستهلاك والتكلفة الإنتاجية وسهولة توزيعها.



ووقف الجانبان على دور هيئة الربط الكهربائي الخليجي في دعم موثوقية وأمن شبكات الكهرباء الخليجية ومواكبة تحديات توفير الطاقة والتوسع في نظم الطاقة الجديدة، وابتكار حلول لمعالجة طوارئ الطاقة، وتناولت الزيارة جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في توفير طاقة مستدامة وتوفير الطاقة في الدول الأعضاء، وسعيها لفتح أسواق ومصادر جديدة للطاقة عبر توسعة الربط الكهربائي الى الدول والاقاليم المجاورة.



وناقش اللقاء الاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا، مع تعزيز فرص الاستثمار في مجال الابتكارات والمعامل الحديثة التي يمكن أن تواكب الهيئة من خلالها تطورات الطاقة المتجددة والنووية.



واعرب الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي عن سعادته بهذه الزيارة مثمناً تبادل الآراء والأفكار فيما يخدم تطوير أداء الهيئة ويسهم في رفع كفاءة أنشطتها.



واوضح أن اللقاء بحث كثيراً من القضايا التي تتعلق بأمن الطاقة ومستقبلها والفرص الاستثمارية الواعدة فيها باعتبار أن الطاقة المتجددة تمثل خيار المستقبل مشيدا مشيدا بدور هذه الزيارة في تعزيز التواصل مع صناع القرار في الدول الأعضاء في سبيل تطوير دور الهيئة والخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء.



وأثنى عويضة المرر على الدور التي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي في سبيل توفير الطاقة للدول الأعضاء، وأهمية تفعيل تجارة الطاقة والاستفادة منها أكثر على أرض الواقع من خلال تعزيز عمليات الربط الكهربائي العربي والأوروبي وإنشاء سوق تفاعلية للطاقة.



كما أشاد بما شاهده من مستوى متميز للهيئة وموظفيها ومسئوليها، وما تقوم به الهيئة من دور فاعل في دعم اقتصاديات دول المجلس بتوفير استدامة الطاقة الضرورية لجميع العمليات التنموية والاستهلاكية في دول مجلس التعاون والتي تشهد نمواً متسارعاً يتطلب جهداً مثل الذي تقوم به الهيئة بكل احترافية وكفاءة، ما يرفع سقف التطلعات لمهام وواجبات هيئة الربط الكهربائي الخليجي مستقبلاً باعتبارها من أهم المشاريع الخليجية والمؤسسات الاستراتيجية التي يقع عليها عبء كبير في توفير الطاقة.





ن.ف/س.ي



بنا 1423 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2017/12/28 - 03 : 06 PM