وزيرة الصحة ترعى احتفال وزارة الصحة بيوم المرأة البحرينية المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / تحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة اليوم الخميس احتفالا بمناسبة يوم المرأة البحرينية تحت شعار "المرأة في المجال الهندسي" حضره كبار المسؤولين بوزارة الصحة إلى جانب مشاركة موظفي وموظفات ومنتسبي ومنتسبات وزارة الصحة.

وألقت الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح كلمة تقدمت من خلالها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة عاهل البلاد المفدى بمناسبة العيد الوطني المجيد وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، سائلة المولى عز و جل أن يعيد هذه الأيام الغالية على الجميع بمزيد من التقدم و الازدهار في ظل القيادة الرشيدة في مملكة البحرين.



وأشادت وزيرة الصحة بمبادرة المجلس الأعلى للمرأة ممثلة بصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها باعتماد الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية، مشيرة إلى أنه اليوم الذي أصبح مناسبة وطنية تستعد له كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، والتي تحتفل فيه سنوياً بالمرأة البحرينية ومنجزاتها وتكريما لجهودها ومنجزاتها.



وأشارت إلى أن العام الحالي كان مميزاً نظراً لفوز وزارة الصحة بالمركز الأول بالقطاع العام في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، وذلك في دورتها الخامسة. كما فازت الوزارة بجائزة أفضل مؤسسة خليجية لتمكين المرأة خلال المنتدى الخليجي الحكومي الخامس للموارد البشرية الذي عقد في العاصمة أبوظبي خلال شهر أكتوبر 2017.



وخصت وزيرة الصحة بالشكر إلى الأستاذة فاطمة عبدالواحد الوكيل المساعد للموارد والخدمات رئيس لجنة تكافؤ الفرص وأعضاء اللجنة لقاء جهودهم الجبارة في إبراز كفاءة المرأة البحرينية وإنجازاتها في وزارة الصحة على المستوى الوطني والخليجي، مؤكدة على اهتمام الوزارة النتائج المشرفة التي حققتها اللجنة من خلال استراتيجيتها 2014-2017 لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة المنبثقة عن المجلس الأعلى للمرأة.



وهنأت الصالح جميع موظفات وزارة الصحة بيومهن متمنية لهن التوفيق والنجاح في كل ما يبذلنه من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة كما هنأت سعادتها جميع نساء الوزارة على جهودهم المتميزة التي أثمرت فوز الوزارة بهذه الجوائز المرموقة.



وتقدمت بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ثلاث موظفات من وزارة الصحة على وسام الكفاءة من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وهن الدكتورة منال العلوي والدكتورة نعيمة سبت، والدكتورة نجاة أبوالفتح.



وأكدت أن وزارة الصحة حريصة على دعم المرأة العاملة في القطاع الصحي، ودعم دورها الفاعل بأفكارها وملاحظاتها التي تعزز الخدمات الصحية والعلاجية في البحرين.



وألقت الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد الوكيل المساعد للخدمات والموارد رئيس لجنة تكافؤ الفرص، أشارت فيها إلى أن المرأة البحرينية استطاعت مواكبة التخصصات الهندسية الجديدة مثل هندسة الكمبيوتر وهندسة الطيران، واستطاعت إثبات كفاءتها وجدارتها في تلك المجالات بالرغم من صعوبتها، لتصل نسبة الخريجات من هذا التخصص ما يقارب 43%ولتبلغ نسبة مشاركتها كمهندسة في سوق العمل بنسبة 25% في القطاع العام و21% في القطاع الخاص.



وقالت : نستذكر الدور الحضاري للمرأة البحرينية عبر الأجيال المتعاقبة لإسهامها في بناء النهضة الصحية الحديثة والمعاصرة، وتمكنت من خلالها من إثبات جدارتها، ووصلت بكفاءتها إلى العديد من المناصب المرموقة في هذا المجال، مشيرة إلى تقلد المرأة البحرينية عدة مواقع هامة وقيادية في مجال الصحة حتى أصبحت الوزيرة والوكيلة والوكيلة المساعدة والمديرة ورئيسة قسم ومشرفة.



واوضحت أن نسبة النساء العاملات بالوزارة يبلغن 65% من إجمالي عدد الموظفين، كما تبلغ نسبة النساء في المواقع الإشرافية 67% من إجمالي عدد الوظائف الإدارية بالوزارة. وأن نسبة مشاركة المرأة قد بلغت 50% من الإدارة العليا و65% من الإدارة المتوسطة.



وتابعت الوكيل المساعد "كما تبلغ نسبة النساء 59% في الوظائف الطبية و90% في الوظائف التمريضية و 69% من الوظائف الصحية المساندة". مضيفة" أن الوزارة اليوم تكرم 110 من الموظفات الذين أمضوا في الخدمة أكثر من 15 عاماً تمكنوا خلالها من تقلد وظائف إشرافية منهم إداريين وفنيين وأطباء واستشاريين واخصائيين و رؤساء أقسام ومشرفين.



وألقت الاستاذة دينا عبدالله مستشار التخطيط والتطوير الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة كلمة تقدمت فيها بالشكر إلى الإدارة العليا بالوزارة وإلى رئيس لجنة تكافؤ الفرص وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة والإنجازات التي حققتها في مجال دعم المرأة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت من أكثر الجهات التي قدمت أبحاثاً لدعم المرأة البحرينية.



وأشارت إلى أن النساء العاملات في الصحة رائدات ليس في المجال الصحي فحسب وإنما أيضا في قطاع الأعمال إذ إن 41% منهن يمتلكن سجلات تجارية.



وألقت الأستاذة شيرين استشاري طب عائلة حجي كلمة بالنيابة عن المكرمات أعربت فيها عن مشاعر السعادة المفعمة بالوفاء والعرفان لإقامة هذا التكريم لهن،وتوجهت بالشكر والتقدير إلى الإدارة العليا بوزارة الصحة، وإلى رئيس لجنة تكافؤ الفرص، وإلى جميع النساء العاملات بالوزارة لقاء ما بذلنه من جهد لأجل تحقيق الكثير من المنافع، داعية الجميع إلى الاستمرار في ذات النهج من البذل والعطاء.



ثم قدم الشاعر فيصل المريسي والاستاذة نادية الموسوي فقرات شعرية وخواطر للتعبير عن حب البحرين ودور المرأة البحرينية في المجتمع، تلا ذلك عرض فيلم قصير حول جهود لجنة تكافؤ الفرص. ودشنت وزيرة الصحة بعد ذلك موقع لجنة تكافؤ الفرص وعرض لأهم الجوائز التي حصدتها الوزارة.



وفي ختام الحفل كرمت الصالح مجموعة من القيادات النسائية بوزارة الصحة لقاء جهودهن وعطائهن بالوزارة.



ن.ف/س.ي



بنا 1352 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2017/12/28 - 01 : 05 PM