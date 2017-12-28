خادم الحرمين الشريفين يستقبل نائب رئيس الوزراء الكويتي الرياض في 28 ديسمبر/بنا/ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر العوجا بالدرعية اليوم سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت والوفد المرافق له.

ونقل سموه لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لسموه.



كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.







س.ي



بنا 1326 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2017/12/28 - 58 : 04 PM