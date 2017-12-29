حصيلة تفجيرات كابول اكثر من 90 بين قتيل وجريح وداعش يتبنى كابول في 28 ديسمبر /بنا/ اعلنت وزارة الصحة الافغانية مقتل 41 شخصا واصابة 48 في أحدث هجوم في سلسلة استهدفت مؤسسات إعلامية في كابول.



وقد أعلن تنظيم داعش الارهابي المسؤولية عن الهجوم الانتحاري على مركز ثقافي ووكالة أنباء في العاصمة الأفغانية.



وقال شهود إن الهجوم، الذي شمل ثلاثة تفجيرات على الأقل، وقع أثناء جلسة نقاش صباحية في المركز الثقافي وان كثيرا من الحضور طلاب.

هذا بينما اصيب اثنان بجروح في تفجير وكالة الانباء.



وكان الهجوم أيضا الأحدث في سلسلة هجمات شنها التنظيم الارهابي، حيث استهدف الشهر الماضي محطة تلفزيون خاصة في العاصمة كابول.





خ.س



بنا 1208 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2017/12/28 - 16 : 03 PM