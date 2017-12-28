سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من سمو ولي العهد السعودي المنامة في 28 ديسمبر /بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية له بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.



أعرب سمو ولي العهد السعودي فيها عن خالص شكره وتقديره لمشاعر سمو ولي العهد الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



ن.ف/خ.س



بنا 1152 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2017/12/28 - 00 : 03 PM