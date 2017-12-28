سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين المنامة في 28 ديسمبر /بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية له بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود.

أعرب خادم الحرمين الشريفين فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الكريمة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



ن.ف/خ.س



بنا 1147 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2017/12/28 - 55 : 02 PM