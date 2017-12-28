تخريج احدى الدورات العسكرية المتخصصة بقوة الدفاع المنامة في 28 ديسمبر/بنا/ أُقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم، حفل تخريج احدى الدورات العسكرية المتخصصة، بحضور اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، في القرية النموذجية برأس البر.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة بهذه المناسبة قُدم من خلالها إيجاز عن الدورة ومراحل التدريب.

بعدها قدم الخريجون عددا من التمارين القتالية الميدانية والتطبيقات العسكرية العملية التي تضمنت المهارات الميدانية التي تم تحصيلها خلال مراحل انعقاد الدورة والتي عكست المستوى الاحترافي الذي يتمتعون به.

وقام المفتش العام بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.

وفي نهاية الحفل قدم المفتش العام الشكر للخريجين والمدربين على الجهود التي بذلوها في تحقيق متطلبات الدورة بنجاح.

حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.







ل.ب/خ.س



بنا 1145 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2017/12/28 - 35 : 03 PM