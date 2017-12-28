القائد العام يستقبل رئيس المجلس الأعلى للصحة‎ ويثمن جهود المجلس لتطوير جودة الخدمات الصحية المنامة في 28 ديسمبر /بنا/ استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

وقد رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، مثمناً الجهود الطيبة المبذولة التي يقدمها المجلس الأعلى للصحة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني ومقيمي مملكة البحرين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



خ ب ف/خ.س



بنا 1144 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2017/12/28 - 38 : 03 PM