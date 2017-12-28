القائد العام يتفقد احدى وحدات قوة الدفاع وينوه بجهود منتسبي قوة الدفاع المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، خلال زيارة ميدانية أحدى وحدات قوة دفاع البحرين، للاطلاع على جاهزيتها القتالية والإدارية ومراحل سير العمل في تلك الوحدة.

واستمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في بداية الزيارة إلى إيجاز عن آخر التطورات التي شهدتها الوحدة من تقدم وتطور على مختلف الاصعدة، كما أطلع معاليه على الخطط التطويرية والتحديثية فيها، والتي تتناسب مع المهام والمتطلبات العسكرية المسندة إليها.



وحث صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الجميع على أداء الواجبات المنوطة بهم بكل دقة واحتراف وفعالية والمضي بكل عزم وتفاني في تعزيز النهج التدريبي واستدامته، وتوظيف كل الطاقات والإمكانيات لأداء واجبهم، وتنفيذ الخطط العسكرية التطويرية وفق أعلى المستويات وبما يتواكب مع التطور المستمر في مختلف المجالات القتاليـة والإدارية، تحقيقاً للتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظة الله ورعاه.



ونوه صاحب المعالي القائد العام قوة دفاع البحرين في ختام الزيارة بالجهود الطيبة التي يقوم بها منتسبو قوة دفاع البحرين وأعرب معاليه عن عميق تقديره لعملهم الوطني المخلص الذي يقومون به طاعة لله عز وجل، وامتثالاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومن ثم خدمةً لملكينا حفظه الله ورعاه وفداءً لهذا الوطن الغالي.



ل.ب/خ.س



بنا 1142 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2017/12/28 - 38 : 03 PM