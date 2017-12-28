القائد العام يستقبل رئيس العمليات البحرية الأمريكية‎ المنامة في 28 ديسمبر /بنا/ استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الأدميرال John M.Richarson رئيس العمليات البحرية الأمريكية والوفد المرافق، بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع.



و رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء برئيس العمليات البحرية الأمريكية والوفد المرافق، حيث تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً معاليه بعمق هذه العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة.



خ ب ف/خ.س



بنا 1141 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2017/12/28 - 39 : 03 PM