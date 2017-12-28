عدد اللاجئين المفقودين يبلغ رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي برلين في 28 ديسمبر /بنا/ كشف تقرير صحفي أن عدد اللاجئين المفقودين المسجلين لدى الصليب الأحمر الألماني بلغ رقما قياسيا هذا العام أيضا، على الرغم من تراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا.



وأوضحت صحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر اليوم، استنادا إلى تقرير أولي لخدمة البحث عن مفقودين لدى الصليب الأحمر أنه تم تقديم 2700 طلب بحث جديد هذا العام، ليقارب الرقم القياسي الذي بلغته الطلبات في عام 2016 والتي بلغت 2800 طلب.



وقالت رئيسة الصليب الأحمر الألماني جيرده هاسلفيلت إن الأمر المفزع بصفة خاصة يتمثل في العدد الكبير للاجئين القصر غير المصحوبين الذين يبحثون عن ذويهم أو يتم البحث عنهم من جانب أقاربهم، مشيرة إلى أن هذا العدد يزيد على ألف فتاة وشاب.



وأوضحت رئيسة الصليب الأحمر الألماني أن أغلب طلبات البحث تأتي من أفغان وصوماليين وسوريين، مرجحة في جزء من الحالات، أن من يتم البحث عنهم لقوا حتفهم خلال رحلة اللجوء.



خ.س



بنا 1116 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2017/12/28 - 33 : 02 PM