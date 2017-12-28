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سلطات الاحتلال توزع دفعة جديدة من اخطارات هدم في القدس
2017/12/28 - 33 : 02 PM
القدس في 28 ديسمبر /بنا/ وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، اليوم، دفعة جديدة من اخطارات الهدم الادارية لعدد من منازل الفلسطينيين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ان هذه الطواقم سلمت بلاغات خطية لعدد من السكان في البلدة لمراجعة بلدية الاحتلال بخصوص منازلهم.

في الوقت نفسه، صوّرت طواقم بلدية الاحتلال عدداً من منازل البلدة، قبل أن توزّع اخطارات الهدم والاستدعاءات.


خ.س

بنا 1108 جمت 28/12/2017


عدد القراءات : 60         اخر تحديث : 2017/12/28 - 33 : 02 PM
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