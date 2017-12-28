ميرزا يبحث آفاق التعاون في الطاقة المتجددة مع مجموعة شركات "حاجي علي حاجي التجارية" المنامة في 28 ديسمبر /بنا/ استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد ابراهيم حاجي رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات "حاجي علي حاجي التجارية" والدكتور عادل الديري المدير العام للمجموعة وعدد من المسئولين.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، واستمع الى شرح عن أنشطة وبرامج مجموعة شركات حاجي علي حاجي التجارية ورغبتهم في فتح مجالات للتعاون المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة.



وفي هذا الصدد أشاد الوزير ميرزا بما تقوم به المجموعة من مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف من خلالها الى زيادة ثقافة الاعتماد على الطاقة البديلة والصديقة للبيئة، مبيناً بأن القيادة الرشيدة بمملكة البحرين حفظهم الله يولون بالغ اهتمامهم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة.

وقال الوزير ان وحدة الطاقة المستدامة ترحب بفتح آفاق التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال ودراسة عروضها والعمل على امكانية التعاون معها بحسب الفرص المتاحة.



وفي ختام اللقاء، تقدم الحضور بجزيل الشكر والتقدير الى الوزير ميرزا والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير.





خ ب ف/خ.س



بنا 1104 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2017/12/28 - 39 : 03 PM