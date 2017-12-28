بوتين : طرطوس وحميميم قلعتان لحماية المصالح الروسية في سوريا موسكو في 28 ديسمبر /بنا/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ، إن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما بشكل دائم، مشيرا إلى أنهما تعدان قلعتين هامتين لحماية المصالح الروسية في سوريا.



وقال بوتين في خطاب ألقاه في مراسم لتكريم جنود وضباط تميزوا في العملية العسكرية في سوريا في الكرملين ، قال إن روسيا بأسطولها وجيشها عرضت في سوريا قدراتها المتزايدة بشكل كامل، وقامت باستخدام ناجح للأسلحة والمعدات الحديثة.



وأفاد أن الطيارين الروس قاموا بـ 34 ألف تحليق وقصفوا 166 منشأة بصواريخ عالية الدقة، وأن 48 ألف عسكري شاركوا في العملية التي استمرت عامين.



وشدد على أن روسيا تنوي مواصلة تحديث معداتها العسكرية والقدرة القتالية للجيش.





خ.س



بنا 1055 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2017/12/28 - 01 : 02 PM