الأرصاد الجوية: تأثر البحرين غدا بتشكل ضباب في بعض المناطق المنامة في 28 ديسمبر /بنا/ توقعت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات عن تأثر مملكة البحرين بدءاً من فجر يوم غد الجمعة وحتى صباح يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2018 بتشكل ضباب في بعض المناطق حيث من المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة مع منتصف الليل ويستمر تأثير الضباب حتى ساعات الصباح الأولى مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى 1000 متر أو أقل ويعزى ذلك سيطرة مرتفع جوي ضعيف على المنطقة وانحسار الرياح الشمالية الغربية مما يؤدي إلى استقرار الأجواء حيث يتشكل الضباب في الليالي الصافية لذا تهيب إدارة الأرصاد الجوية بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات الجوية.





خ ب ف/و.ش



بنا 1050 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2017/12/28 - 01 : 02 PM