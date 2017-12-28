البرلمان العربي يقر خطة التصدي لترشيح إسرائيل لمجلس الأمن القاهرة في 28 ديسمبر /بنا/ أقر البرلمان العربي في جلسته صباح اليوم بالقاهرة الخطة التي وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020م.



ونقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط فقد دعت الخطة للتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس.



كما دعت الخطة الى مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي. ودعت لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، واستمرار دور مصر في المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.



وتطالب الخطة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات وإيقاف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.



كما تتضمن مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017م بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



وطالبت بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار في وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



وقال مقرر لجنة فلسطين بالبرلمان العربي القيادي بحركة فتح عزام الأحمد ان اللجنة قررت تقديم طلب للجامعة العربية لتعديل نظام صندوق القدس. مطالبا بدعم القدس على الأرض خاصة في الجانب المالي.



خ.س



بنا 1040 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2017/12/28 - 45 : 01 PM