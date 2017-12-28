الكنيست الإسرائيلي يقر قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها القدس المحتلة في 28 ديسمبر/ بنا / اقر الكنيست الإسرائيلي اليوم قانون ييتم بموجبه منع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها.

في الاثناء اعتبر مشرعون ان القانون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية، بأغلبية 59 صوتا مقابل 54 ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم.



ونتنياهو مشتبه به في قضيتين تشمل الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام، بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتنياهو ارتكابه أي مخالفات.







و.ش



بنا 1038 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2017/12/28 - 45 : 01 PM