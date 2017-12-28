سمو نائب جلالة الملك يستقبل رئيس العمليات البحرية الامريكي المنامة في 28 ديسمبر/ بنا / أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بجهود الولايات المتحدة الامريكية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي للإرهاب بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله اليوم بقصر القضيبية الادميرال جون ريتشاردسون رئيس العمليات البحرية الامريكي والوفد المرافق.

حيث نوه سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت إلى مستويات متقدمة في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين لما له من أثر طيب على الشعبين الصديقين.







ل.ب/خ.س



بنا 1018 جمت 28/12/2017









عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2017/12/28 - 40 : 03 PM