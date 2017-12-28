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40 قتيلا على الأقل و30 مصابا في حصيلة جديدة لانفجار كابل
2017/12/28 - 26 : 11 AM
كابول في 28 ديسمبر /بنا/ قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن 40 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 في تفجير استهدف وكالة صوت الأفغان للأنباء في العاصمة كابل اليوم.
ويأتي هذا الهجوم، في أعقاب سلسلة هجمات مماثلة، آخرها الأحد الماضي، حيث قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بهجوم انتحاري قرب مكتب تابع للمديرية الوطنية للأمن في كابول، تبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان التنظيم الإرهابي وقوفه وراء اعتداء آخر استهدف مركز تدريب تابعا للجهاز نفسه في كابل وانتهى بتصفية المهاجمين.

ويأتي الانفجار وهو الأحدث في سلسلة استهدفت مؤسسات إعلامية أفغانية في السنوات الأخيرة، في أعقاب هجوم على محطة تلفزيون خاصة في كابل الشهر الماضي.

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير ، كما نشرت حركة طالبان بيانا تنفي فيه مسؤوليتها.




خ.س

بنا 0821 جمت 28/12/2017


عدد القراءات : 64         اخر تحديث : 2017/12/28 - 43 : 11 AM
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