الرئيس الروسي: تفجير سان بطرسبورغ عمل إرهابي موسكو في 28 ديسمبر/ بنا / أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانفجار، الذي وقع أمس الأربعاء داخل مركز تجاري في بطرسبورغ هو عمل إرهابي.



وقال بوتين خلال تقليده اليوم الخميس، جنودا وضباطا، تميزوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية في سوريا جوائز وأوسمة: "أصدرت أوامر لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي، بالتعامل فقط في إطار القانون أثناء القبض على العصابات، لكن في حال كان هناك تهديد لحياة أو صحة عملائنا وضباطنا، يجب التعامل بحزم، ولا داعي للقبض عليهم، بل تصفيتهم في ذات المكان"، وفق ما اعلنت "روسيا اليوم".



يشار إلى أن انفجارا وقع داخل مركز تجاري شمال مدينة سان بطرسبورغ الروسية، مساء يوم أمس الأربعاء باستخدام عبوة ناسفة، أدى إلى إصابة 13 شخصا.



وقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثيات الانفجار. وتشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها تعادل 200 غرام من مادة "تي إن تي".





و.ش



بنا 0821 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2017/12/28 - 36 : 11 AM