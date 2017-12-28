4 قتلى و6 جرحى بانفجار استهدف وكالة أنباء "صوت أفغانستان" في كابل كابول في 28 ديسمبر/ بنا / أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار هز مكتبا لوكالة أنباء "صوت أفغانستان" في غرب العاصمة كابل.

ويأتي هذا الهجوم بحسب "روسيا اليوم" في أعقاب سلسلة هجمات مماثلة، آخرها يوم الأحد الماضي، حيث قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بهجوم انتحاري قرب مكتب تابع للمديرية الوطنية للأمن في كابول وتبنى تنظيم "داعش" مسؤولية هذا الهجوم.



وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان التنظيم الإرهابي عن وقوفه وراء اعتداء آخر استهدف مركز تدريب تابعا للجهاز نفسه في كابل وانتهى بتصفية المهاجمين، وفي الشهر الماضي، تم استهداف محطة تلفزيونية خاصة.



يأتي الانفجار وهو الأحدث في سلسلة استهدفت مؤسسات إعلامية أفغانية في السنوات الأخيرة، في أعقاب هجوم على محطة تلفزيون خاصة في كابول الشهر الماضي.









و.ش



بنا 0653 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2017/12/28 - 11 : 10 AM