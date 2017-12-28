مقتل 4 سجناء بعيارات نارية خلال عملية هروب جماعي من سجن في نيجيريا أبوجا في 28 ديسمبر/ بنا / قتل اربعة سجناء بعيارات نارية بينما تم اعتقال سبعة آخرين، بينما لا يزال 36 سجينا طلقاء، خلال عملية هروب جماعي امس من سجن في جنوب نيجيريا.

وأعلنت الشرطة في بيان "لقد شنّ بعض السجناء هجوما على موظفي المطبخ خلال عملهم في سجن ايكوت ايكبين في ولاية اكوا ايبوم".

واوضحت ان السجناء هاجموا المطبخ واستولوا على فأس من المطبخ واصابوا سجينا يعمل هناك بجرح عميق في الرأس ومن ثم كسروا الباب بالفأس وتعاركوا مع الحراس.













و.ش



بنا 0637 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2017/12/28 - 46 : 09 AM