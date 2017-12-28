الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي رام الله في 28 ديسمبر/ بنا / أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية عن الأسير الفلسطيني الطفل فوزي محمد الجنيدي (17 عاما) من مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال سراح الطفل الجنيدي من معسكر عوفرا الاحتلالي غرب مدينة رام الله، وتم نقله الى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الطفل الجنيدي في السابع من الشهر الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتشرت على مواقع التواصل ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصوب العينين، ويحيط به 23 جنديًا إسرائيليًا، حيث لاقت الصورة صدى كبيرًا محليا ودوليا.



وقال الطفل الجنيدي في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "فور اعتقالي تم نقلي إلى معسكر عتصيون شمال الخليل وأمضيت ليلة كاملة حيث تعرضت للضرب والتحقيق، ثم تم نقلي إلى معتقل عوفرا إلى أن تم الافراج عني الليلة بعد دفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل".





و.ش



بنا 0532 جمت 28/12/2017





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2017/12/28 - 57 : 08 AM