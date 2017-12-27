بريطانيا تقدم 32.5 مليون استرليني لمساعدة النازحين واللاجئين بالسودان الخرطوم في 27 ديسمبر/بنا/ وقّع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اتفاقية مع إدارة التنمية الدولية البريطانية دفعت الأخيرة بموجبه 32.5 مليون جنيه استرليني دعما لعمليات البرنامج لعامين مقبلين.

وأوضح البيان أن "مساهمة إدارة التنمية الدولية ستمكن البرنامج أيضاً من توسيع نطاق عملياته لتقديم المساعدات النقدية أو القسائم التي تمكن الأشخاص من شراء المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الأخرى".



وأفاد البرنامج في بيان صحفي اليوم أن "المنحة ستمكنه من مواصلة تقديم دعمه لنازحي دارفور سيما غير القادرين على الحصول على الغذاء بشكل منتظم لسنوات عديدة"، مضيفا "كما أن دعم إدارة التنمية سيوفر المساعدات الغذائية للاجئين من جنوب السودان الذين يقيمون في السودان".



وسيستفيد أكثر من 1.7 مليون شخص من مساعدات المملكة المتحدة من خلال المشروعات المبتكرة مثل الغذاء مقابل الأصول التي تقدم الغذاء والقسائم إلى الأشخاص كحوافز مقابل مشاركتهم في أنشطة بناء القدرات مثل حصاد المياه وتطوير البنى التحتية والحرف اليدوية .



خ.أ



بنا 1931 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2017/12/27 - 35 : 10 PM