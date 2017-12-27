انفجار بسان بطرسبرج الروسية من عبوة ناسفة محلية الصنع يصيب عددا من المتسوقين موسكوفي 27 ديسمبر/بنا/ هز انفجارا قويا متجرا كبيرا في مدينة سان بطرسبرج الروسية مساء اليوم الأربعاء مما أدى لإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا داخل المكان للتسوق، فيما هرعت الجهات الامنية إلى مكان الانفجار وتم اخلاء الجرحى لأقرب مستشفى.



وحسب وكالات أنباء روسية عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق الرسمية سفيتلانا بيترينكو قالت ان "عبوة ناسفة محلية الصنع بحجم 200 غرام من مادة تي ان تي انفجرت"، مشيرة الى ان "جميع الفرضيات" ممكنة لكن التحقيق سيبقى مفتوحا في "محاولة قتل".



ذكرت لجنة التحقيق الروسية ان "الانفجار الذي اسفر عن اصابة اربعة اشخاص على الاقل في سوبر ماركت فى سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، ناجم عن "عبوة ناسفة محلية الصنع".



ولم يعرف بعد سبب الانفجار لكن وكالات أنباء روسية قالت إن المحققين فتحوا تحقيقا جنائيا للاشتباه في محاولة قتل.











خ.أ



بنا 1824 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2017/12/27 - 33 : 09 PM