قوات تحالف دعم الشرعية حققت نجاحات عسكرية داخل اليمن..وسقوط قيادات وخسائر في صفوف مليشيا الحوثي الرياض في 27 ديسمبر/بنا/أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن "قوات التحالف حققت نجاحات عسكرية داخل اليمن ودعمت العمليات العسكرية للجيش اليمني داخل اليمن ضد المليشيات الحوثية"، مشيرا إلى سقوط قيادات وخسائر في صفوف هذه المليشيات مما أدّى إلى تدني الروح المعنوية لديهم جراء خسارة قيادات ميدانية لا يوجد من يعوضها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن العقيد المالكي قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم في مقر قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بحضور عدد من القيادات العسكرية في قوات التحالف "إن قوات التحالف تتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة ويملكون المبادرة لتنفيذ ذلك"، لافتاً النظر إلى "الدقة في العمليات العسكرية ومراعاة المعايير الدولية في عمليات الاستهداف العسكرية"، موضحا أن "قوات التحالف لازالت مستمرة في دعم العمل الإنساني ومنح التصاريح اللازمة للجهات الإغاثية".



وأبان أن امتلاك مليشيا الحوثي الإرهابية لأسلحة نوعية يشكل تهديداً على الأمن الدولي والإقليمي واليمني، مفيدا أن "هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يتعلق في وصول مثل هذه الأسلحة وتهريبها إلى الجماعة الإرهابية".



وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن "القوات نفذت عمليات مراقبة واستهداف لقيادات المليشيا داخل اليمن كما أنها تلقت اتصالات من الداخل اليمني تفيد بمعلومات كثيرة عن قيادات حوثية وتحركاتهم وجاري التعامل معهم".





خ.أ



بنا 1721 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2017/12/27 - 22 : 09 PM