مسؤول أمني ألماني: كلما تفكك (داعش) في سورية والعراق يزيد خطره في أوروبا هامبورج في 27 ديسمبر/بنا/ قال مسؤول أمني ألماني أن "كلما تفكك تنظيم (داعش) إقليميا في سورية والعراق، سيميل خطر حدوث هجمات في أوروبا نحو الزيادة".



وحسب وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) أن السلطات الأمنية في ولاية هامبورج الألمانية حذرت من مواجهة مخاطر جديدة على أيدي إسلاميين.



وقال تورستن فوس رئيس المكتب المحلي لهيئة حماية الدستور بهامبورج (الاستخبارات الداخلية بالولاية) لصحيفة (هامبورجر أبندبلات) الألمانية في عددها الصادر غدا الخميس



وأشار إلى أن الخطر لا يمكن أن يصدر من المتشددين البالغين فحسب، ولكن أيضا من أطفال المقاتلين، وقال: "هناك ما يدعو للقلق من نمو جيل جديد للجهاد".



وأضاف رئيس الاستخبارات المحلية بهامبورج أن القصر الذي عاشوا في مناطق الحرب، تعرضوا غالبا لدعاية جماعية احترافية، لافتا إلى أنه من الممكن إرسالهم بكثافة إلى أوروبا في المستقبل في ظل الخسائر العسكرية للتنظيم، وقال: "يتعين علينا الاستعداد لذلك في هامبورج أيضا".



خ.أ



بنا 1554 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2017/12/27 - 10 : 07 PM