وكيل الزراعة والثروة البحرية يفتتح المجمع الزراعي الترفيهي الأول من نوعه علي مستوى الخليج المنامة في 27 ديسمبر/ بنا/ افتتح سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية صباح اليوم مشروع المجمع الزراعي الترفيهي بمنطقة البديع والذى يقام علي مساحة 25 الف متر مربع وبتكلفة مادية تجاوزت المليون دينار، وذلك بحضور د. إبراهيم يوسف القائم بأعمال الوكيل المساعد لزراعة والمستشار الزراعي بالوزارة البروفسور محمد فودة ومدير مركز الحاضنات الزراعية المهندس عصام مصطفي.

وألقى مالك المجمع هاني النصيف كلمة في مستهل الافتتاح رحب من خلالها بسعادة وكيل الزراعة الثروة البحرية والسادة الحضور لافتا إلى ان شركته تعمل وفق أحدث الاساليب الزراعية العلمية الحديثة، وذلك بهدف دمج الخدمات الزراعة التقليدية بالزراعة المائية"، مشيرا إلى أن "تعاون وكالة الزراعة مع المزارعين ساهم في نهوض القطاع الزراعي وزيادة انتاجيته وحقق نقلة نوعية في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي للبلاد".



واضاف النصيف ان "مؤسسة تسنيم للتنمية الزراعية بدأت عملها في المجال الزراعي الخضري إلى احتضان الشتلات ومشاتل نباتات الزينة، وحديقة حيوان وصالة ألعاب مخصصة للأطفال بالإضافة إلى مطعم تسنيم الشعبي، ليتحول الموقع إلى مجمع زراعي ترفيهي متكامل، مضيفا بقوله "ان وكالة الزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كان لهما دورا كبير في دعم المشروعات الزراعية، حيث شملت رعايتهم مشروع المجمع الزراعي لشركة تسنيم، وخروجها بهذا الشكل المشرف والكم الهائل من التنوع في المنتجات والتنوع في مختلف المزروعات".



وأوضح أن "المشروع يضم اكثر من 35 بيت محمي، إلى جانب مشتل لإنتاج نباتات الزينة والفاكهة، بإنتاجية موسمية مرتفعة بالإضافة إلى الحديقة العالمية للحيوانات الأليفة وصالة الألعاب الترفيهية للأطفال ومطاعم للأكلات، والجلسات العائلية الهادئة إلى جانب مراكز للبيع والتسوق من مختلف الفاكهة والخضروات والورود ونباتات الزينة".



وعلى هامش الافتتاح قال الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية أن "حكومة مملكة البحرين حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ الاستثماري الزراعي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الزراعية بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي النسبي للملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب"، مبينا أن القطاع الخاص في المجال الزراعي شريك اساسي مع وكالة الزراعة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لما له من أدوات عديدة وابتكارات متنوعة شملت مختلف الاعمال ويعد المجمع الزراعي الترفيهي دليل على ذلك حيث ان المشروع على الرغم من كونه زراعي إلا انه شمل العديد من الاستثمارات التجارية الأخرى".



وأضاف "أن تلك المشروعات الزراعية التي نضجت سريعا وأصبحت علي أرض الواقع، تأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ودعمها الدائم والمستمر للقطاع الزراعي في البلاد ،مشيرا ان خطة وكالة الزراعة نحو تطوير القطاع الزراعي استهدفت تحقيق نهضة زراعية شاملة للبحرين قادرة على النمو السريع المستدام وتعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.



وهنأ سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة مؤسسة تسنيم للتنمية الزراعية علي صرحها الزراعي المتكامل متمنيا لها خطوات اضافية في مجال الزراعة ،ومشيدا بتجاوب القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة ومساهمته في انتقال هذا القطاع من تقليدي إلى قطاع متطور تستخدم فيه التقنيات الحديثة في الإنتاج مما حقق طفرة إنتاجية شاملة، مبينا ان المشاريع الزراعية الاستثمارية شهدت طفرة كبيرة في الاواني الماضية مقارنة بالفترات السابقة وهو الامر الذي يعزز من تطوير القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي النسبي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية للغذاء وبالتالي المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.



ودعا وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى تفعيل العمل الإرشادي وزيادة الكفاءة الإنتاجية الزراعية مؤكدا ان ادارة الثروة النباتية بالوزارة ضاعفت خلال الفترة الماضية من الدورات التدريبية للمزارعين لرفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات الزراعية فضلا عن النشرات الارشادية والتوعية التي تقوم بها إدارة الثروة النباتية.



وفي ختام الافتتاح تفقد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية يرافقه عدد من الوجهاء وأعضاء المجلس النيابي ،مختلف ارجاء المجمع الزراعي ،حيث قام رجل الاعمال هاني النصيف بشرح عن مكونات المشروع والذي سيتم تخصيصها لإنتاج نباتات الزينة والزهور والفاكهة والخضروات بكافة أنواعها وأصنافها وفق أحدث التقنيات الزراعية، مشيدا في الوقت ذاته بالمجمع الزراعي الذي يعد الاول من نوعه علي مستوي البحرين قائلا أن مثل تلك المشروعات تسهم بشكل كبير في تنمية القطاع الزراعي في البحرين وتشجع المستثمرين للدخول في الاستثمار الزراعي .



ح ب/خ.أ



بنا 1438 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2017/12/27 - 44 : 06 PM