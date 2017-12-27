سمو نائب جلالة الملك يستقبل رواد مجلسه الأسبوعي المنامة في 27 ديسمبر/ بنا / في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بالتواصل مع كافة أبناء البحرين، استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم، أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددٍ من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددٍ من أفراد المجتمع.

ورحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صوراً من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تكريسًا لنهج المجتمع وسنة الآباء والأجداد، وترجمةً للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة.



وأثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير. منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.



ح ب/س.ي



بنا 1430 جمت 27/12/2017













عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2017/12/27 - 52 : 08 PM