لدى لقاء سموه رئيس محكمة التمييز .. نائب جلالة الملك : العدالة ركيزة أساسية في تحقيق نماء الدول المنامة في 27 ديسمبر/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن المسيرة الوطنية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد عززت البناء المؤسسي للسلطة القضائية ودورها في ترسيخ سيادة القانون وأمن المجتمع.

واشار سموه إلى نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، انطلاقا من كون العدالة ركيزة أساسية إلى جانب الأمن والاقتصاد في تحقيق نماء الدول واستقرارها.



ونوه سموه حفظه الله لدى لقائه بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بجهود المجلس الأعلى للقضاء بمواصلة العمل على تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى الاستمرار في رفع كفاءة وأداء القضاء البحريني. مؤكدا سموه على مواصلة الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية العاملة في سلك القضاء وتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.



وأعرب المستشار عبد الله بن حسن البوعينين عن شكره وتقديره لنائب جلالة الملك ولي العهد، على ما يبديه سموه من اهتمام بالكوادر الوطنية العاملة في السلك القضائي، وتأكيده على الدور الهام الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء.



ع.ر/س.ي



بنا 1402 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2017/12/27 - 54 : 09 PM