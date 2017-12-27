سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ولي عهد أبوظبي المنامة في 27 ديسمبر / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده، عبر سموه فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

ح ب/ع ع/ع ذ



بنا 1234 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2017/12/27 - 05 : 05 PM