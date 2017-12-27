رئيس المجلس الأعلى للصحة يرعى الحفل السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنامة في 27 ديسمبر/ بنا / برعاية كريمة من معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أقامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الحفل السنوي الذي أقيم ظهر اليوم في فندق الشيراتون بالتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم الجلاهمة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة وكافة منتسبي الهيئة.

وفي بداية الحفل أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في مراقبة وتعزيز الخدمات الصحية في المملكة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الذي قطعت الهيئة شوطاً مهماً في تطبيقه، مؤكداً على أهمية دور الهيئة المستقبلي في إطار منظومة مشروع الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي تعتزم مملكة البحرين تطبيقه في المرحلة المقبلة، والذي سيشمل جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية الصحية.



من جانبها، رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة برعاية معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، مؤكدة أنّ الهيئة وبتوجيهات من معالي الرئيس تحرص على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية في مملكة البحرين وفق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الذي باشرته الهيئة فعلياً.



وأعربت د. الجلاهمة عن عظيم الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي وتوجيهاتهم الكريمة الدائمة للارتقاء بالخدمات الصحية في مملكتنا الغالية.



وبهذه المناسبة استعرضت د. الجلاهمة أهم إنجازات الهيئة في العام 2017، وكشفت في هذا الإطار أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تمكنت من تحقيق 64% من المبادرات التي وضعت في استراتيجية الهيئة المراد تحقيقها في أربع سنوات في سنتين فقط، وهو ما يعني أننا نطوي الزمن بالعمل ونسارع الخطى نحو تحقيق تطلعاتنا".



كما نوهت بتطبيق برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية والذي تم من خلال كفاءات بحرينية من داخل وخارج الهيئة ، حيث أحدث هذا البرنامج نقلة نوعية في عمل المؤسسات الصحية التي خضعت له. وقد تم خلال العام 2017 اعتماد 10 مؤسسات صحية في القطاع الخاص، فضلاً عن قيام الهيئة بتطبيق اعتماد برامج التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد تراخيص المهن الصحية مما أدى إلى انعقاد العديد من البرامج التدريبية في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة في العام 2017 ( 1473 ) برنامجاً تدريبياً.



وأوضحت د. الجلاهمة أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر الملحق 21 في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية.



وفي هذا الإطار قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة التي سمح لها بتقديم الخدمات، حيث تقوم الهيئة بدور رائد في هذا المشروع الوطني، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل.



وأضافت الرئيس التنفيذي:" تماشياً مع ما نصبو إليه من تعزيز نهج الحوكمة وترسيخ العمل المؤسسي المقنن باللوائح والأنظمة، استطاعت الهيئة خلال هذا العام من تقنين كافة إجراءاتها وتوثيقها ونشرها في شكل أدلة إرشادية من بينها دليل إجراءات فتح المؤسسات الصحية ودليل إجراءات تراخيص المهن الصحية وتسجيل الأدوية والأجهزة الطبية وإجراءات البحوث السريرية والتعليم المهني المستمر ودليل الإعلانات الطبية وغيرها".



أما على صعيد تراخيص المؤسسات الصحية فقد بلغ عدد الطلبات الجديدة لفتح المؤسسات الصحية (234) طلباً وقام قسم المرافق الصحية بإصدار الموافقة المبدئية لـ (36) منها والموافقة النهائية لـــ (101). وفي هذا العام قام قسم المهن الصحية بإصدار 2188 ترخيصاً جديداً لمزاولة المهن الصحية وتجديد 6480 ترخيصاً. كما قام قسم مراقبة الأدوية بتسجيل (141) صنفاً دوائياً و160 منتجاً صحياً جديداً.



ونوهت الرئيس التنفيذي أنه في إطار إيمان الهيئة بضرورة الانتقال نحو استثمار أفضل البرامج والأنظمة التقنية لتسهيل وتعزيز منظومة الإجراءات والخدمات، شهد العام 2017 توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة شملت الاتفاقية مع شركة "داتا فلو" العالمية والتي سهلت إجراءات تراخيص المهنين والاتفاقية مع شركة "بروميترك" العالمية لتطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية والمزمع تطبيقه العام القادم وتوقيع اتفاقية مع شركة "جي أس ون" العالمية لترميز الأدوية في مملكة البحرين مما سيعزز الرقابة على الدواء في المملكة.



وعملت الهيئة على تنمية إيراداتها وتمكنت في 2017 من رفع الإيرادات بنسبة 191% مقارنة بالعام 2015. كما تمكنت الهيئة من زيادة القوى العاملة بالهيئة لتمكينها من القيام من المهام المناطة بها على أكمل وجه.



وكشفت د. الجلاهمة عن السعي لوضع نظام الكتروني شامل للهيئة وتطوير هيكلها الوظيفي ليتماشى مع دورها المستقبلي ضمن مشروع الضمان الصحي الوطني. وفي ختام الحفل قام معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بتكريم عدد من الموظفين المتميزين في الهيئة.





ن.ف/ع ذ



بنا 1233 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2017/12/27 - 05 : 05 PM