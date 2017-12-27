الدفاع المدني يخمد حريقا بمبنى في سوق المنامة المنامة في 27 ديسمبر / بنا / قال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إن الدفاع المدني، تمكن صباح اليوم من إخماد حريق ، اندلع بمبنى من طابقين في سوق المنامة، وامتد إلى عدد من المحلات التجارية المجاورة.

وأوضح أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت على الفور آليات الدفاع المدني للموقع وباشرت السيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بـ 13 آلية و49 ضابطا وفردا والسيطرة على الحريق ومنع امتداده لتبدأ لاحقا أعمال التبريد بهدف منع تجدده.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن الحريق ، لم يسفر ، ولله الحمد ، عن أي خسائر بشرية ، حيث اقتصرت الأضرار على بعض المحلات المجاورة ، منوها إلى أن أعمال البحث والتحري جارية لكشف ملابسات وأسباب الحريق، حيث تم إخطار النيابة العامة.



ح ب/ع ع



بنا 1205 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2017/12/27 - 13 : 03 PM