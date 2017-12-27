وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية يكرم الموظفين المتقاعدين‎ المنامة في 27 ديسمبر / بنا / كرم معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، عدداً من الموظفين بمناسبة إحالتهم للتقاعد.

وبهذه المناسبة، أثنى معاليه على جهود الموظفين المتقاعدين طوال فترة خدمتهم والتي تراوحت من 32 إلى 44 سنة، مثمناً إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم الوظيفية، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم.

من جهتهم، أعرب الموظفون المتقاعدون عن بالغ امتنانهم لهذا التكريم، مقدرين الدعم الذي تلقوه طوال فترة مسيرتهم العملية من معاليه.

حضر التكريم الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة ومديرو إدارات الموارد البشرية والمالية، والمنافذ، والجوازات والتأشيرات والإقامة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1203 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2017/12/27 - 06 : 03 PM